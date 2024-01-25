Киев заявил о массированной хакерской атаке на дата-центры

Не работают сервера "Укрпошты" и "Нафтогаза"

Причиной масштабного технического сбоя в IT-системах украинских сервисов стала массированная хакерская атака, заявили в Киеве. Не работают дата-центры "Укрпошты", "Нафтогаза" и его "дочки".

Специалисты "Укрпошты" пытаются устранить проблемы, однако пока все операции доступны только в отделениях на местах. Как отмечает Telegram-канал Readovka, почтовым сервисом в условиях СВО активно пользуются украинские военные.

"Легли" сервера и у госкомпании "Нафтогаза", а также его дочерней и "Газсети". Там жалуются на масштабную кибератаку на дата-центры и серьезные сбои в работе онлайн-сервисов. Ранее в результате крупной кибератаки пострадал украинский оператор "Киевстар", русские хакеры уничтожили почти всю инфраструктуру компании.

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