Суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии

За призывы к экстремизму

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима за призывы к экстремизму.

Слушания прошли в закрытом режиме. Свою вину Стрелков не признал, защита намерена обжаловать приговор суда, передает РБК.

Ранее гособвинение просило для Стрелкова наказание в виде четырех лет и 11 месяцев лишения свободы.

Стрелкова задержали в июле 2023 года по подозрению в осуществлении публичного призыва к экстремизму. Основаниями для возбуждения дела стали две публикации в telegram-канале.

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