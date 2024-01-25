Президент России прибыл в Калининград

Путин встретится со студентами университета Канта
Владимир Путин 25 января прибыл в Калининград. У президента России запланирована встреча со студентами в университете Канта, российский лидер поздравит их с Татьяниным днем.
Встретится Путин и с главой региона Антоном Алихановым. Президент проведет совещание по развитию Калининградской области и пообщается с ее руководством.
25 января, в Татьянин день, в России отмечается День российского студенчества. Указ, устанавливающий этот праздник, был подписан российским президентом 25 января 2005 года, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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