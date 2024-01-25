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Президент России прибыл в Калининград

14:30
  • четверг
  • 25 января 2024

Путин встретится со студентами университета Канта

Владимир Путин 25 января прибыл в Калининград. У президента России запланирована встреча со студентами в университете Канта, российский лидер поздравит их с Татьяниным днем.

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Встретится Путин и с главой региона Антоном Алихановым. Президент проведет совещание по развитию Калининградской области и пообщается с ее руководством.

25 января, в Татьянин день, в России отмечается День российского студенчества. Указ, устанавливающий этот праздник, был подписан российским президентом 25 января 2005 года, передает РИА Новости.

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