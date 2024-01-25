Обломки ракеты найдены на месте крушения Ил-76 под Белгородом

Они направлены на экспертизу

Фрагменты ракеты обнаружены на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Как сообщили оперативные службы, на земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет. Их направят на экспертизу.

Агентство ТАСС передает, что сейчас на месте происшествия работают военные, следователи и криминалисты. Они ищут металлические конструкции, которые затем тщательно собирают и анализируют.

Ил-76 потерпел крушение под Белгородом 24 января. По данным Минобороны России, на борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов ВСУ, которых перевозили для обмена, а также трое сопровождающих

Ранее военкор Александр Коц сообщил предварительные заключения: российский самолет Ил-76 могли сбить из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. На это указывают характер разрушений и повреждений фюзеляжа. С таким же предположением выступили и французские эксперты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"