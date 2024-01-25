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Дума одобрила законопроект о штрафах за треш-стримы

15:17
  • четверг
  • 25 января 2024

Эти меры должны отбить желание издеваться над другими ради славы

Государственная дума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы.

Один документ предусматривает административный штраф в размере до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования, с которого вели трансляцию.

Согласно другому законопроекту, ведение стрима при совершении преступления будет считаться отягчающим обстоятельством, пишет RT.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти меры должны отбить желание издеваться над другими на камеру ради славы и денег.

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