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Музыканты "Би-2" не просили помощи у генконсульства России в Таиланде

15:17
  • четверг
  • 25 января 2024

Об этом рассказали российские дипломаты

Участники музыкальной группы "Би-2" не обращались к российским дипломатам в Таиланде в связи с задержанием за незаконный концерт. Об этом в четверг, 25 января, рассказал генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.
Музыкантов "Би-2" задержали в Таиланде. Они выступали без разрешения на работу

Как уточнил генконсул, российской дипмиссии известно о задержании группы "Би-2" правоохранительными органами Таиланда, хотя пока официального сообщения на этот счет от властей провинции Пхукет в генконсульстве не получали.

При этом сами участники группы "Би-2" в генконсульство тоже не обращались, цитирует Соснова РИА Новости.

По предварительным данным, причиной задержания стало отсутствие разрешения на работу в Таиланде — в стране они находились по обычной туристической визе. Судя по появившимся в интернете видеосвидетельствам, музыкантов увели сотрудники тайской полиции прямо на глазах зрителей.

Музыкантам придется заплатить штраф, который назначит суд. После этого их депортируют из Таиланда.

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Музыканты "Би-2"
Музыканты "Би-2"
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