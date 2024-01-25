Киев отказался продлевать договор о транзите российского газа в Европу

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Киев не намерен продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль своему словацкому коллеге Роберту Фицо во время встречи, рассказали в пресс-службе украинского правительства.

Этому предшествовало заявление Фицо о том, что, вероятно, транзит российского газа через Украину будет продолжаться. Словацкий политик назвал это прекрасной новостью. Тем не менее, в украинском кабмине опровергли такие планы, сообщает ТАСС.

В свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству Reuters заявил, что Украине "реально достичь нулевого газового баланса в этом году", при том что многое будет зависеть от показателей развития экономики в целом и промышленности в частности.

Ранее руководитель австрийской компании OMV Альфред Штерн оценил риск того, что в ближайшее время российский газ перестанет поступать через Украину в Австрию, как высокий. Предприниматель подчеркнул, что OMV выполняет свои контрактные обязательства, так как их поставки газа из России не затронуты санкциями Евросоюза.

Президент России Владимир Путин напомнил, что российский концерн "Газпром" никогда не срывал поставок газа и сейчас продолжает поставлять его в Европу в соответствии с контрактными обязательствами, поскольку Москва никогда не руководствовалась политическими мотивами в этом вопросе.

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