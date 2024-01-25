Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии

Также ей назначили штраф 600 тысяч рублей

Обвиняемую по делу о теракте в Санкт-Петербурге Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга– прим. ред.) приговорили к 27 годам колонии общего режима.

Также ей назначили штраф 600 000 рублей. Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд. Трепову признали виновной в совершении теракта в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. Ранее обвинение просило для нее 28 лет колонии.

Дмитрия Касинцева, который укрывал Трепову у себя в квартире, приговорили к году и 9 месяцам колонии, передает РИА Новости.

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла 26-летняя Дарья Трепова. В ходе расследования было установлено, что покушение организовали украинские спецслужбы.

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