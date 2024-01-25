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ВС России улучшили позиции на донецком направлении

15:27
  • четверг
  • 25 января 2024

ВСУ потеряли под Клещеевкой более 300 боевиков

ВС России улучшили положение по переднему краю на донецком направлении. Как сообщили в Минобороны, подразделения "Южной" группировки ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ под Клещеевкой.

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Артиллерийскими ударами в районах Красного и Клещеевки поражена живая сила и техника 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.  Потери противника составили до 310-ти военнослужащих. Также ликвидировано четыре танка и четыре боевые бронированные машины.

Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении нанесли удар по живой силе ВСУ в районах Старомайорского и Новомихайловки в ДНР. Потери противника составили до 130-ти военнослужащих, танк, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица "Гиацинт-Б", а также станция радиоэлектронной борьбы.

Средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 91 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, сбита тактическая ракета "Точка-У" и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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