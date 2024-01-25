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Мишустин напомнил об индексации пособий и маткапитала с 1 февраля

15:53
  • четверг
  • 25 января 2024

Это затронет около 20 миллионов россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил о повышении пособий и маткапитала, которое ожидается 1 февраля. По данным председателя правительства, будет проиндексировано свыше 40 различных пособий и выплат, эта мера затронет около 20 миллионов человек. Мишустин подчеркнул, что соответствующее постановление правительства подготовлено.

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Глава правительства уточнил, что увеличится помощь семьям - речь идет, в первую очередь, о единовременном пособии, которое предоставляется при рождении ребенка, и ежемесячном по уходу за малышом. Материнский капитал, по поручению главы государства, индексируется уже несколько лет. В этом году он составит более 630 тысяч рублей на первенца и почти 834 тысячи на второго и последующих детей, передает РИА Новости.

По данным Мишустина, предусмотрено повышение выплат инвалидам и ветеранам ВОВ и боевых действий, Героям России, Героям Труда. Исполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объеме предусмотрено федеральным бюджетом, подчеркнул премьер.

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