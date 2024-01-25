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Защита Треповой обжалует приговор

16:00
  • четверг
  • 25 января 2024

Она получила 27 лет колонии за теракт

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не согласна с приговором суда за террористический акт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом в четверг, 25 января, рассказала защита осужденной.
Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии

Адвокаты Треповой подчеркнули, что будут обжаловать приговор суда — 27 лет колонии общего режима.

Виновным суд признал и Дмитрия Касинцева — он проходил по делу Треповой как укрыватель. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 9 месяцев в колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

Дарья Трепова, произнося последнее слово перед оглашением приговора, ссылалась на свою доверчивость и наивность и утверждала, что перед Богом ее совесть чиста. Она попросила прощения у пострадавших, на что получила ответ "Бог простит".

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