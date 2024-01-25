Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Президент встретился со студентами в университете имени Канта

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 января, поздравил с Татьяниным днем всех студентов и преподавателей. В этот день глава государства проводит встречу со студентами высших учебных заведений Калининградской области.

Мероприятие проходит в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Российский лидер поздравил всех студентов страны, аспирантов, преподавателей и выпускников, подчеркнув, что "все мы помним, что мы когда-то учились в университете, в институте, и конечно, это такие незабываемые годы".

Хорошая учеба необходима, чтобы ощущать себя полноценным участником современных процессов, отметил Путин. Президент напомнил, что "мир находится в такой стадии фундаментальных изменений", причем это затрагивает "не только политическую сферу, мироустройство, многополярность и так далее, я имею в виду и технологические изменения, технологическую революцию, все, что происходит в мире вокруг нас", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее глава государства провел заседание Госсовета, посвященное укреплению роли педагога и наставника. Участники мероприятия обсудили, как повысить престиж профессии, "чтобы приумножались знания и опыт, сохранялись традиции и ценности, развивались, шли вперед все, кто занимаются этим благородным делом, а значит, и вся наша страна".

15 января Владимир Путин на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым обсудил деятельность Минпросвещения в новых регионах в рамках национального проекта "Образование". Помимо развития инфраструктуры большое внимание уделяют воспитательной работе: для старшеклассников организовывают поездки по городам России, в школы поставляют художественную литературу.

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