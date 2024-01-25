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Путин: В некоторых странах забыли, как жить своим умом

16:40
  • четверг
  • 25 января 2024

Это не доведет до добра, предупредил российский лидер

В некоторых странах тезис о том, что нужно жить своим умом, подзабыли и живут чужим умом. Об этом в четверг, 25 января, рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе поездки в Калининградскую область.
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Президент предупредил, что подобный подход не доведет до добра применяющие его государства.

Путин также подчеркнул, что Россия никогда не позволит пренебрегать своими интересами, однако "это совсем не значит, что мы хотели плевать на интересы других". Глава государства заявил, что "руководствоваться своими интересами и добиваться успеха, это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров", что и делает Россия, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду на то, что на Западе, заявляющем об угрозе войны с Россией, "все-таки еще остались умные люди, которые хотя бы имеют не только знание истории, но и инстинкт самосохранения".

При этом Владимир Путин отмечал, что западные страны "врут беззастенчиво, на каждом шагу". Глава государства напомнил, что, несмотря на все обещания и заверения, активность Североатлантического альянса резко возросла — к российским границам были переброшены значительные силы.

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