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Путин рассказал о переходе к обновленной системе высшего образования

16:57
  • четверг
  • 25 января 2024

Президент пообещал, что его осуществят плавно

Переход к обновленной системе высшего образования будет плавным. Об этом в четверг, 25 января, рассказал российский лидер Владимир Путин.
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Глава государства заверил, что в ходе этого процесса разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет — "никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы".

Путин также рассказал об увеличении президентской стипендии для студентов до 30 тысяч рублей и допустил  повышение правительственных стипендий — их размер может вырасти до 20 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Ранее министр высшего образования и науки Валерий Фальков рассказал, что переход на обучение по новой системе высшего образования в России планируется с 1 сентября 2025 года. Это связано с тем, что Россия решила выйти из выйти из Болонской системы, которая предусматривала четырехлетний бакалавриат, двухлетнюю магистратуру и трехлетнюю аспирантуру.

При этом Путин подчеркивал, что Россия готова делиться опытом реализации лучших практик в сфере образования. Наша страна открыта для самого широкого сотрудничества в сфере образования и делиться опытом реализации лучших практик в этой области, в том числе для детей с ограниченными возможностями по здоровью.

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