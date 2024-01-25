Путин в Калининграде осмотрел макет нового кампуса Балтийского университета

Ректор подробно рассказал о строительстве и об организации учебного процесса в новом комплексе

Владимир Путин в Калининграде провел встречу с учащимися региональных вузов и первым делом поздравил всех с Днем российского студенчества.

Глава государства рассказал о мерах поддержки студентов и молодых семей. Так, президентская стипендия будет повышена до 30 тысяч рублей, а правительственная - до 20 тысяч. Проиндексируют и материнский капитал на первого ребенка. Он составит около 630 тысяч.

Коснулись участники беседы и наиболее острых международных вопросов. Кроме того, Владимир Путин отметил, что интерес к высшему образованию в России с каждым годом растет.

"Дело не только в заработной плате, хотя это, безусловно, важно без всяких сомнений. Если человек занимается любимым делом и успешен в этом деле, он счастлив. Вот к этому надо стремиться. А самое-то главное, на мой взгляд, чем бы человек конкретно ни занимался, самое главное - уметь постоянно повышать свой уровень образования. Это должно стать нормой. Не может быть статики в этих вопросах. Иначе, наверное, мы начинаем отставать", - отметил глава государства.

Президент осмотрел макет нового кампуса Балтийского университета, который называется "Кантиана". Его возводят в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Ректор подробно рассказал о строительстве и об организации учебного процесса в новом комплексе. По окончании экскурсии Владимир Путин, поддержав местную традицию, расписался на виниловой пластинке.

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