Поддержка студентов и молодых семей: главное из поездки Путина в Калининград

Президент прилетел в регион, чтобы пообщаться с учащимися и преподавателями вузов

У Владимира Путина в Калининграде более чем насыщенный график. Но так как сегодня День студента, первым делом - встреча с учащимися Балтийского федерального университета имени Канта.

"Поздравляю вас, всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей и выпускников. В нашей стране постоянно на протяжении веков уделяли огромное внимание и придавали большое значение развитию образования. Потому что, безусловно, от уровня образования, от уровня применяемых технологий, от того, какие амбиции возникают у каждого конкретного человека, региона либо всей страны, зависит будущее государства", - отметил президент.

Сегодня российские студенты стараются успевать все: и учиться на "отлично", и наукой заниматься, и даже семьи создавать. За примером далеко ходить не надо: аспирант Александр Меньшинин и магистрант Анастасия Кочина не так давно вступили в брак. И теперь интересуются новыми мерами поддержки молодых семей.

"Мы совсем недавно ввели материнский капитал на первого ребенка. Для чего и для кого это сделано? Именно для таких семей, как ваша. Именно для молодых семей. Он будет сейчас проиндексирован и составит где-то 630 с небольшим тысяч рублей, плюс на второго ребенка - 860, по-моему, тысяч. Потом - целая система льготирования при получении жилплощади", - рассказал глава государства.

Для молодых семей будет много сделано и в строящемся сейчас кампусе Балтийского университета. Комфортные общежития, спортивные объекты, научные лаборатории. Макет нового уникального объекта ректор сегодня показал президенту.

"Таких кампусов мы наметили 25 до 2030 года. На первом этапе, по-моему, финансирование где-то под 300 миллионов выделено, уже работа идет. И регионы выделяют", - указал президент.

В связи с праздником - хорошая новость для студентов.

"Мною принято решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Знаю, что и правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий, Правительственная стипендия будет где-то 20 тысяч рублей. Так что есть к чему стремиться - надо хорошо учиться", - объявил Путин.

Учиться именно в России - все более престижно. Маконе Рушикеш приехал из Индии, он будущий медик. Спрашивает Владимира Путина о том, как развивается сотрудничество между двумя странами - в том числе и в области образования.

"Что нужно сделать: нужно решить вопрос о взаимном признании дипломов и документов, связанных с получением научных степеней. Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в современном мире, но Индия с полуторамиллиардным населением имеет на это право, и под руководством премьер-министра это право реализуется. Это важно, потому что это дает России возможность прогнозировать действия партнеров на среднесрочную и отдаленную перспективу и дает гарантии того, что страна-партнер не будет принимать решения, которые даже не соответствуют ее национальным интересам. С Индией такие игры не проходят", - сказал Путин.

Залог успеха в том, что и Россия тоже руководствуется собственными национальными интересами. Действует по заветам философа Иммануила Канта, который советовал "жить своим умом".

"В некоторых странах у наших соседей этот тезис подзабыли. Все, многие во всяком случае, живут чужим умом. Это до добра их не доведет. И не доводит. Уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны. Да и просто российские, советские памятники, памятники Пушкину уже начали сносить и так далее. Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует. Но мы живем и действуем совсем по другим принципам и законам, поэтому мы все сохраняем и будем это делать", - объяснил глава государства.

Такой разумный подход по достоинству оценивают партнеры. Неслучайно, пока Запад твердит о какой-то мифической изоляции России, на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи, подано уже более 300 тысяч заявок из почти двух десятков стран.

"Это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым. Советский Союз и Россия регулярно принимала такие мероприятия у себя, такого масштаба. Там некоторые переформатирования происходят в связи с сегодняшней ситуацией, но в целом, как вы видите, желающих очень много", - подчеркнул президент.

Уже после встречи со студентами Путину показывают, как по его поручению в Калининграде создают культурно-образовательный комплекс. Совсем скоро здесь появятся филиалы Третьяковской галереи, Большого театра и Российского государственного института сценических искусств.

Особое внимание - и социально-экономическому развитию. Об этом говорят уже на совещании с руководством региона. В области постоянно увеличивается промышленный потенциал. Например, сегодня открыт завод по выпуску панелей для солнечных батарей.

"В результате здесь в Калининградской области будет работать крупнейшее в Европе производство оборудования для солнечных электростанций. Запуск этих передовых предприятий позволяет локализовать в нашей стране производство основных компонентов, необходимых для развития солнечной экологически чистой генерации, создавать солнечные электростанции на нашей собственной промышленной базе. И что для нас принципиально важно, развитие таких перспективных направлений индустрии - это новые рабочие места, спрос на высококвалифицированных специалистов, инженеров, технологов. Для людей это возможность для профессионального роста, для повышения дохода, а значит, и для благополучия семей", - отметил также российский лидер.

И еще одно важное для людей решение: президент поручает главе Минтранса быстро решить вопрос о субсидировании перевозок в Калининград - только для жителей региона и студентов.

"Если распространить эту льготу не на всю страну, не размазывать маленьким слоем, а распространить это только на жителей Калининграда, то, конечно, гораздо большее количество людей, проживающих здесь постоянно, сможет этой льготой воспользоваться. Наверное, целесообразно это сделать. Не затягивать только, надо быстро это сделать", - призвал президент.

В срок, подчеркнул Владимир Путин, должно быть введено в эксплуатацию и новое жилье в Калининградской области. Также необходимо продолжать строить школы - об этом говорили на двусторонней встрече с губернатором. Да и в целом, уверен президент, в условиях новых вызовов и реалий, когда недружественные страны то и дело норовят устроить транспортную блокаду или нарушить логистические цепочки, самый западный регион страны необходимо поддерживать дополнительно.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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