ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США вновь заговорили о возможном отделении Техаса

22:31
  • четверг
  • 25 января 2024

Грядет новая гражданская война?

Всю среду нацгвардия Техаса устанавливала еще больше колючей проволоки в приграничном городе Игл-Пасс. Несмотря на решение Верховного суда, который в понедельник постановил, что власти штата должны обеспечить доступ федеральным иммиграционным агентам и пограничникам к берегам реки Рио-Гранде, нелегалы массово проникают в США, в том числе по воде. Чтобы их остановить, приграничные штаты как раз и строят плавучие и наземные заграждения. Гуманный американский суд посчитал, что федералам свободный проход к реке необходим, чтобы они могли спасти, например, тонущего мигранта. Пограничникам разрешили разрезать барьеры. Журналисты уже называют все происходящее битвой на границе: Техас против федерального центра. Губернатор Эббот против президента Байдена.

Придя к власти, Байден, первым делом отменил строительство так называемой "стены Трампа" и максимально либерализовал миграционную политику. Ведь эти все живущие от пособия до пособия люди - голоса Демпартии на выборах любого уровня. Как итог - в страну хлынули миллионы нелегалов. Приграничные штаты просто захлебнулись.

"На границу прибыли 3 миллиона 100 тысяч человек. Два с половиной миллиона случаев столкновений. 600 тысяч нелегалов просто сбежали. И полтора миллиона получили разрешение на въезд в США. Это неприемлемо. Система этого не выдержит", - предупредил конгрессмен Генри Квэй.

Вместо исполнения решения суда и воли Вашингтона, власти Техаса стягивают к границе дополнительные подразделения нацгвардии. Парк Шелби, в котором обычно пограничники проводили первичную фильтрацию мигрантов, для федеральных служащих полностью закрыт. Губернатор штата Эбботт Грег открыто заявляет о неспособности правительства Байдена решить вопрос с потоком нелегалов: "Президент Байден поручил своим ведомствам игнорировать федеральные законы, которые требуют задержания нелегальных иммигрантов. Неспособность администрации Байдена выполнить обязанности, налагаемые статьей IV, привела к срабатыванию статьи I, которая оставляет штату право на самооборону. По этим причинам я уже объявил о вторжении, чтобы ссылаться на конституционные полномочия Техаса по самозащите".

За всей этой юридической казуистикой, по сути, стоит прямой отказ Техаса подчиняться федеральному центру. Здесь с новой силой вспыхнули разговоры о так называемом "тексите" и необходимости референдума об отделении. И как минимум уже шесть республиканских штатов поддержали Техас в его противостоянии Вашингтону.

"Неужели ситуация дойдет до того, что Техас провозгласит независимость? Если федеральное правительство пойдет на попятную и сдастся, это просто подорвет доверие к федеральному центру. И что же это значит для других штатов? Далее следуют Нью-Мексико, Аризона и другие штаты, которые говорят, что у федерального правительства нет полномочий. Они начнут отстаивать собственную власть. Но и федеральное правительство может зайти с оружием в руках. И если это произойдет, отступит ли Техас?", - задается вопросом Тим Пул, автор канала Timcast.

И пока администрация Байдена втягивает государство в конфликты за тысячи километров от его границ, внутри страны обсуждают вероятность повторения гражданской войны. Уже сейчас Юг ополчился на Север. И проблемы с мигрантами лишь усиливают желание ряда южных регионов стать "Разъединенными Штатами Америки". 

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Установка заграждений на границе Техаса
Установка заграждений на границе Техаса
Мигранты переходят границу Техаса
Мигранты переходят границу Техаса
Ограждения на границе Техаса
Ограждения на границе Техаса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.