В США вновь заговорили о возможном отделении Техаса

Грядет новая гражданская война?

Всю среду нацгвардия Техаса устанавливала еще больше колючей проволоки в приграничном городе Игл-Пасс. Несмотря на решение Верховного суда, который в понедельник постановил, что власти штата должны обеспечить доступ федеральным иммиграционным агентам и пограничникам к берегам реки Рио-Гранде, нелегалы массово проникают в США, в том числе по воде. Чтобы их остановить, приграничные штаты как раз и строят плавучие и наземные заграждения. Гуманный американский суд посчитал, что федералам свободный проход к реке необходим, чтобы они могли спасти, например, тонущего мигранта. Пограничникам разрешили разрезать барьеры. Журналисты уже называют все происходящее битвой на границе: Техас против федерального центра. Губернатор Эббот против президента Байдена.

Придя к власти, Байден, первым делом отменил строительство так называемой "стены Трампа" и максимально либерализовал миграционную политику. Ведь эти все живущие от пособия до пособия люди - голоса Демпартии на выборах любого уровня. Как итог - в страну хлынули миллионы нелегалов. Приграничные штаты просто захлебнулись.

"На границу прибыли 3 миллиона 100 тысяч человек. Два с половиной миллиона случаев столкновений. 600 тысяч нелегалов просто сбежали. И полтора миллиона получили разрешение на въезд в США. Это неприемлемо. Система этого не выдержит", - предупредил конгрессмен Генри Квэй.

Вместо исполнения решения суда и воли Вашингтона, власти Техаса стягивают к границе дополнительные подразделения нацгвардии. Парк Шелби, в котором обычно пограничники проводили первичную фильтрацию мигрантов, для федеральных служащих полностью закрыт. Губернатор штата Эбботт Грег открыто заявляет о неспособности правительства Байдена решить вопрос с потоком нелегалов: "Президент Байден поручил своим ведомствам игнорировать федеральные законы, которые требуют задержания нелегальных иммигрантов. Неспособность администрации Байдена выполнить обязанности, налагаемые статьей IV, привела к срабатыванию статьи I, которая оставляет штату право на самооборону. По этим причинам я уже объявил о вторжении, чтобы ссылаться на конституционные полномочия Техаса по самозащите".

За всей этой юридической казуистикой, по сути, стоит прямой отказ Техаса подчиняться федеральному центру. Здесь с новой силой вспыхнули разговоры о так называемом "тексите" и необходимости референдума об отделении. И как минимум уже шесть республиканских штатов поддержали Техас в его противостоянии Вашингтону.

"Неужели ситуация дойдет до того, что Техас провозгласит независимость? Если федеральное правительство пойдет на попятную и сдастся, это просто подорвет доверие к федеральному центру. И что же это значит для других штатов? Далее следуют Нью-Мексико, Аризона и другие штаты, которые говорят, что у федерального правительства нет полномочий. Они начнут отстаивать собственную власть. Но и федеральное правительство может зайти с оружием в руках. И если это произойдет, отступит ли Техас?", - задается вопросом Тим Пул, автор канала Timcast.

И пока администрация Байдена втягивает государство в конфликты за тысячи километров от его границ, внутри страны обсуждают вероятность повторения гражданской войны. Уже сейчас Юг ополчился на Север. И проблемы с мигрантами лишь усиливают желание ряда южных регионов стать "Разъединенными Штатами Америки".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"