Российским студентам рассказали о возможностях начать карьеру в компании "СИБУР"

Крупнейший производитель полимеров в стране представил свои образовательные программы

Определить свое будущее еще на студенческой скамье - именно к этому в День студента представители крупнейшего производителя полимеров в России, компании "СИБУР", призывают учащихся технических вузов, собравшихся в тематическом павильоне компании “Дом полимеров” на ВДНХ. Сотрудники компании познакомили ребят с перспективами карьеры.

"У нас есть возможность для студентов, выпускников вузов, ссузов начать карьеру в компании со стажировки, когда с помощью опытного наставника они знакомятся с процессом, с командой, с особенностями технологий, и дальше мы всячески поддерживаем их на этом карьерном пути за счет инструментов обучения, развития, опытных коллег. Ориентированы сейчас на инженерные и на научно-технические специальности", - рассказала Мария Алексеева, руководитель по развитию персонала и бренда работодателя компании "СИБУР".

Студенты, сидящие в зале, - будущие инженеры, ученые и химики. Внимательно вслушиваются в слова опытных специалистов. Большинство из них планируют работать по профилю обучения. "СИБУР", в свою очередь, готов предоставить самым талантливым выпускникам амбициозные задачи и возможности для развития.

"Начинал я в "СИБУРе" старшим научным сотрудником, сейчас я являюсь менеджером целого направления, которое в себя включает три небольших подразделения", - отметил Артур Асланян, менеджер направления и развития сервисов компании "СИБУР".

Студенты покидали павильон с четким пониманием, как стать востребованным высокооплачиваемым специалистом. А главное - что можно реализовать даже самые невероятные планы, двигаясь к правильной цели.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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