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Путин указал на провал попыток Запада повлиять на политику Индии

17:17
  • четверг
  • 25 января 2024

С Индией такие игры не проходят, подчеркнул президент России

Игры, связанные с попытками оказать влияние на политику Индии извне, с ней не проходят. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в четверг, 25 января, в ходе поездки в Калининградскую область.
Путин встретился с главой МИД Индии

Путин объяснил это тем, что в Индии "жесткое, национально ориентированное руководство", которое проводит независимую внешнюю политику.

Это позволяет России рассчитывать на то, что Индия не будет "принимать решения, которые даже не соответствуют ее национальным интересам", цитирует российского президента РИА Новости.

15 января Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди. Политики обсудили международные проблемы, в том числе и ситуацию на Украине, а также развитие российско-индийских отношений, которые достигли уровня особо привилегированного стратегического партнерства.

Страны Запада пытаются склонить Индию на свою сторону в санкционной политике против России. Источники рассказали, что государства "Большой семерки" (G7) планируют обсудить с властями Индии возможность введения рестрикций в отношении российской алмазной отрасли, поскольку Индия является одним из ведущих мировых центров по огранке и полировке драгоценных камней.

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