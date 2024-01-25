По словам политика, нет продвижения ни с одной из сторон

Ситуация на Украине фактически зашла в тупик — нет никаких продвижений с обеих сторон. Такое мнение в четверг, 25 января, высказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

При этом политик утверждает, что "украинцы по-прежнему очень успешно обороняются на юге и востоке страны", а ситуация на фронте в целом не столь плоха для Украины, как многие ее описывали в последнее время.

Вместе с тем Писториус призвал к осторожности в прогнозировании дальнейшего развития российско-украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что "Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся". Так она прокомментировала высказывание Писториуса о том, что Берлин не является союзником Киева.

Источники отмечали, что в поддержке киевского режима Берлин не может "идти ва-банк, как того требуют некоторые", поскольку тогда "мы сами окажемся беззащитными". Писториус напомнил, что среди стран ЕС Германия оказала самую существенную помощь Украине, заявив, что настало время другим государствам внести свою лепту.

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