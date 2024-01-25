Путин анонсировал дальнейшее повышение МРОТ

Это отражается на социальных выплатах

В России в 2024 году будет вновь повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом в четверг, 25 января, рассказал российский лидер Владимир Путин во время поездки в Калининградскую область.

Президент отметил, что "размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен", причем это, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия.

Путин также подчеркнул, что реальные доходы россиян и уровень заработной платы выросли по сравнению с предыдущими годами, сообщает РИА Новости.

Минимальный размер оплаты труда вырос в России в очередной раз с 1 января 2024 года — на 18,5%, до 19 242 рубля. Благодаря этому увеличилась зарплата примерно 4,8 миллиона россиян, также это влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничные и другие социальные выплаты.

Предполагалось, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении может вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом. Директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин рассказал, что на это потребуется около 2,4 триллиона рублей.

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