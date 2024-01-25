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Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

17:47
  • четверг
  • 25 января 2024

Корпорация развития Зеленограда курирует два инновационных кластера

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в 2023 году более 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию при поддержке Корпорации развития Зеленограда в 2023 году.

Как уточнил глава города, КРЗ курирует два инновационных кластера, задача которых - облегчить предпринимателям выход на рынок: в Зеленограде по направлению микроэлектроники и Троицке - в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий.

Кроме того, по словам мэра, корпорация помогает разработать прототип изделия, подобрать площадку для пилотирования, локализовать бизнес в столице, разработать прототип изделия, подобрать площадку для пилотирования.

"Она также является центром компетенций в сфере аддитивных технологий, оснащенным необходимым оборудованием для реверсного инжиниринга и 3D-печати изделий из различных материалов", - уточнил Собянин.

КРЗ помогла компаниям кластеров привлечь инвестиции, сумма которых на сегодняшний день превышает 840 миллионов рублей.

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