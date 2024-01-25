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Украина объявила о готовности продолжить обмены пленными с Россией

18:18
  • четверг
  • 25 января 2024

За день до этого ВСУ сбили российский самолет с украинскими пленными

Киев заинтересован в продолжении обменов пленными с Москвой и готов работать в этом направлении. Об этом заявил в четверг, 25 января, официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Штурмовики ВС России захватили позиции ВСУ и взяли пленных

По словам спикера ГУР, "мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было, чтобы эти обмены продолжались", поскольку "Украина заинтересована в том, чтобы вернуть своих защитников".

При этом Юсов признал, что процесс обмена военнопленными требует участия обеих сторон, но заверил, что "мы можем и будем выдавать российских пленных", сообщает РИА Новости.

24 января украинские боевики выпустили две ракеты по самолету ВКС России, который перевозил пленных бойцов ВСУ. Погибли все, кто находился на борту, включая российских пилотов и российских военных, сопровождавших пленных.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал дождаться завершения расследования, чтобы обсуждать перспективы дальнейшего обмена пленными с Украиной. До тех пор он предложил не ждать каких-либо особых поручений президента в связи с крушением Ил-76.

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