Киев вместе с Западом судорожно ищут выход из ситуации с Ил-76

Российский транспортный самолет с пленными украинцами на борту был сбит ВСУ над Белгородской областью

Командир корабля Станислав Беззубкин, второй пилот Владислав Чмирёв, штурман Алексей Высокин, бортинженер Андрей Пилуев, техник Сергей Житенёв и радист Игорь Саблинский. Военнослужащие Оренбургского авиаотряда. Жители города несут к стелле перед КПП части цветы. Родные погибших рассказали: экипаж летал вместе уже давно. Все очень хорошо ладили друг с другом. Сослуживцы в небе. Друзья на земле. Андрей Пилуев и Сергей Житенёв и учились вместе в Оренбургском государственном университете.

"Мы скорбим по ребятам. Царствия им небесного. Они были достойными людьми. Они в период работы своей решили повысить свою квалификацию. Обучались и учились неплохо", - сказал ректор Сергей Мирошников.

Среди украинских солдат, которые в среду должны были вернуться домой, большинство - мобилизованные. Киевский режим их отправил в окопы, а потом, когда появилась надежда вернуться домой живыми, убил.

Сегодня дома Владимир Зеленский наверняка поднимет бокал за свой 46-й день рождения. Его поздравит жена. Обнимут и расцелуют дети. Это все будет вне телевизионных камер. На публику же Зеленский потребовал не поздравлять его. Но и факт гибели 65 солдат не признал.

"Факты - это главное слово сейчас. Заслушал главкома и Генштаб относительно применения Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся у нас данных. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - заявил Зеленский.

Резонен вопрос - расследовании чего? Как украинская ПВО сбила российский военный самолет? Российский самолет с ракетами для С-300 на борту, как утверждает ряд украинских "экспертов"? Так тут не расследование проводить надо, а медали выдавать. После долгих раздумий, Генштаб ВСУ косвенно признал: это они сбили Ил-76.

"Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода. С учетом этого Вооруженные силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", - сказано в заявлении.

Так же косвенно убийство собственных солдат подтвердили в Главном управлении разведки Украины.

"Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом", - говорят там.

Очевидно, что консультации о том, как выбраться из этой ситуации, идут на самом высоком уровне. И вряд ли забудут эту историю родные вообще всех украинских военнопленных, не только погибших накануне. Ведь приказ сбить российский самолет поставил под угрозу и так еле идущий диалог по обмену солдат.

"Для особо одаренных - если договоренности были и коридор воздушный был согласован, то в Киеве должны немедленно начаться аресты. Аресты должны начаться среди тех, кто отдавал команду стрелять", - указал экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

Сразу после катастрофы Ил-76 Россия запросила созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН. Но председательствующие сейчас французы взяли паузу. Сессия пройдет, но спустя почти двое суток после трагедии. Сегодня вечером по нью-йорскому времени. Складывается впечатление, что западная дипломатия судорожно ищет очередные оправдания преступлениям киевского режима. В апреле 2022-го Великобритания три дня не назначала заседание по инсценировке в Буче.

Да и что далеко ходить: украинский представитель при ООН Сергей Кислица через соцсети обратился к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, который накануне вылетел из Нью-Йорка в Москву: "Ил ждет вас. Это неизбежно". Вообще никакого раскаяния, что очень точно показывает отношение киевской власти к собственному народу.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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