Дарья Трепова получила 27 лет колонии: итоги резонансного дела

Защита намерена подавать апелляцию

27 лет колонии общего режима. Такой приговор в четверг вынес суд Дарье Треповой, которая обвинялась в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результат которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 52 человека. Это было самое громкое уголовное дело последних лет. Слушания длились более двух месяцев, материалов - почти 60 томов.

У здания 1-го Западного окружного военного суда весь день действовали повышенные меры безопасности. Территорию снаружи патрулировали сотрудники ОМОНа, а все входящие внутрь проходили доскональную проверку.

На оглашение приговора пострадавшие и свидетели пришли в одинаковых белых толстовках с надписью; "Желаем всем светлого и ясного". Сейчас, спустя уже 8 месяцев со дня теракта, многие еще до сих пор восстанавливаются от ран.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля 2023 года во время встречи с читателями известного военкора Владлена Татарского. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую преподнесла военкору Дарья Трепова. Татарский погиб, еще 52 человека получили ранения.

Оглашение проходило в закрытом для прессы режиме, журналистам разрешили снять только протокольные несколько минут. Дарья до последнего беседовала со своим адвокатом, даже улыбалась. Защита весь процесс настаивала , что Трепова не знала, что внутри статуэтки взрывчатка, полагая, что там прослушивающее устройство. Но прокуратура с такими доводами не согласилась.

"Трепова признана виновной по пункту б части 3 статьи 205 УК, а именно в совершении террористического акта. Суд приговорил Трепову к наказанию в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и к штрафу в размере 600 тысяч рублей. А также с ограничением свободы сроком на 2 года, которые она будет отбывать после отбытия основного наказания. Трепова признана виновной в террористическом акте, совершенном организованной группой, повлекшем умышленное причинение смерти человеку; незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой", - сообщила прокурор Надежда Тихонова.

Следствию удалось собрать доказательства о том, что теракт был тщательно спланирован, длительное время готовился на территории Украины. В организованную группу были вовлечены украинский журналист Роман Попков, Юрий Денисов - сейчас они объявлены в международный розыск. В ходе подготовки Трепова получила на свой криптовалютный кошелек часть биткоина, эквивалентную 191 тысяче рублей. После взрыва в кафе Трепова скрывалась у Дмитрия Касинцева. Сегодня он также был приговорен к 1 году и 9 месяцам колонии.

Защита Дарьи Треповой намерена подавать апелляцию. Как заявил адвокат Даниил Берман, это самый жесткий приговор женщине за всю историю России.

В своем последнем слове на предыдущем заседании Трепова выразила сожаление, что ее необдуманные действия причинили столько горя. В ходе слушаний потерпевшие заявили иски к фигурантам дела. Судом с Треповой взыскано по гражданским искам 16 с половиной миллионов рублей.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"