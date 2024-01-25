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Появились подробности об останках сбитого под Белгородом Ил-76

18:43
  • четверг
  • 25 января 2024

ВСУ выпустили по российскому самолету две ракеты

На обломках сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружили сотни входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты. Об этом в четверг, 25 января, рассказал представитель экстренных служб.
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По словам собеседника РИА Новости, были также найдены и сами поражающие элементы, часть из которых застряла в обшивке, а многие пробили ее насквозь.

Установить принадлежность поражающих элементов к конкретному типу ракеты можно будет по результатам баллистической экспертизы.

Ранее сообщалось, что на месте крушения российского транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области нашли черные ящики. Бортовые самописцы находились в хвостовой части самолета, их передали следователям. Затем черные ящики доставят специальный рейсом в Москву.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что американские власти ожидают как от России, так и от Украины расследования обстоятельств катастрофы российского самолета Ил-76. Он заявил, что в настоящее время не может "предоставить независимое подтверждение" сообщение о том, что Ил-76 был сбит.

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