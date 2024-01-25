Немцы в этом регионе в ХХ веке изрядно "наследили", отметила спикер МИД России

Берлин играет на Балканах задачу провокатора военных столкновений, поставленную Вашингтоном. Такое заявление сделала в четверг, 25 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам Захаровой, говорить сегодня о собственных целях Германии на Балканах было бы сильным преувеличением, поскольку собственные внешнеполитические цели может иметь лишь тот, кто обладает суверенитетом и собственной внешней политикой, пишет Politika.

Ни того, ни другого у современной Германии нет. В контексте распределения ролей между американскими сателлитами в Европе немцы с их богатым опытом провоцирования военных столкновений на Балканах, с точки зрения Вашингтона, неплохо справляются с задачей "западного куратора" региона.

Ранее Захарова отмечала, что американские и европейские власти игнорируют многочисленные нарушения прав сербского населения Косова — Североатлантическому альянсу необходимо прекратить политику по дестабилизации Балкан.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркивал, что Балканы – это чрезвычайно важная геополитическая точка Европы, в которой у России есть союзники. Эксперт заявил, что "сербы – исторические союзники России", а также "наши братья".

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