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США анонсировали ужесточение антироссийских санкций

19:16
  • четверг
  • 25 января 2024

Госдеп обещает увеличить издержки для экспорта России

Соединенные Штаты намерены ужесточить санкции в отношении России. Такое заявление сделал в четверг, 25 января, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
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По словам американского чиновника, Вашингтону необходимо "ужесточить наши санкции, и мы будет повышать издержки для российского экспорта".

О'Брайен заявил, что американская сторона продолжит сокращать доступ России к ключевым компонентам для производства вооружений, но подробности не привел, сообщает ТАСС.

Тем временем в европейских дипломатических кругах муссируют тему проблем с введением новых антироссийских санкций: в Евросоюзе столкнулись с тем, что пригодные для введения рестрикций объекты закончились. Те, что остались, недоступны — например атомная энергетика или сжиженный природный газ.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что "некоторые страны ЕС хотят создать видимость деятельности", хотя уже введенные 12 пакетов рестрикций не приблизили завершение конфликта на Украине, зато навредили европейской экономике больше, чем российской.

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