Минобороны ФРГ отказалось подтвердить план обмена ракетами с Лондоном

Такие сообщения ранее появились в СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в четверг, 25 января, что не знает о предложении Великобритании совершить так называемый круговой обмен дальнобойными крылатыми ракетами.

Речь идет о публикациях средств массовой информации, согласно которым Берлин якобы запланировал передать Лондону ракеты Taurus, а британские власти, в свою очередь, передадут Киеву системы Storm Shadow.

По утверждению Писториуса, "если и идут обсуждения по этому поводу, то не у меня", а самому главе Минобороны ФРГ якобы ничего не известно о планируемом обмене ракетами, пишет Bild.

Ранее бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Из 666 депутатов за принятие документа выступили 178, против высказались 485, трое воздержались.

Великобритания тем временем подписала с Украиной соглашение по гарантиям безопасности, однако оно не содержит положений о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией и о возможности размещения британских военных на украинской территории.

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