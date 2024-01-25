В колонию на 27 лет: финал самого громкого уголовного дела последних лет

Дарью Трепову признали виновной в совершении теракта

27 лет колонии общего режима. Такой приговор в четверг вынес суд Дарье Треповой, которая обвинялась в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результат которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 52 человека. Это было самое громкое уголовное дело последних лет.

Слушания длились более двух месяцев, материалов - почти 60 томов. У здания 1-го Западного окружного военного суда весь день действовали повышенные меры безопасности. Территорию снаружи патрулировали сотрудники ОМОНа, а все входящие внутрь проходили доскональную проверку.

На оглашение приговора пострадавшие и свидетели пришли в одинаковых белых толстовках. Даже сейчас, спустя 8 месяцев со дня теракта, многие до сих пор восстанавливаются от полученных ран. Геннадий Сапьян находился в нескольких метрах от эпицентра взрыва - на голове теперь огромный шрам

"Не просто задело, я получил черепно-мозговую травму. Плюс разрыв барабанной перепонки", - говорит он.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля 2023 года во время встречи Владлена Татарского с читателями. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую террористка Трепова подарила военкору. Причем сделала это хладнокровно. Она не могла не знать, на что идет. Татарский погиб, еще 52 человека получили серьезные ранения.

На решающее для себя заседание суда фигурантка уголовного дела явилась в нарядном свитере с ярким рисунком, выглядела спокойной и постоянно улыбалась. Ее защита выбрала такую тактику - обвиняемая шла на преступление, якобы не зная о взрывчатке внутри статуэтки. И думая, что там прослушивающее устройство. Однако прокуратура с такими доводами не согласилась. Следствию удалось собрать достаточные доказательства о том, что это был именно теракт. Тщательно спланированный и долго готовившийся. И Трепова согласилась на участие в этом деле, заведомо зная, что ей предстоит совершить жестокое убийство.

"Трепова признана виновной по пункту б части 3 статьи 205 УК, а именно в совершении террористического акта. Суд приговорил Трепову к наказанию в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы сроком на 2 года, которые она будет отбывать после отбытия основного наказания. Кроме того, назначен штраф в размере 600 тысяч рублей", - сообщила прокурор Надежда Тихонова.

План покушения разрабатывался на территории Украины. В организованную группу были вовлечены украинцы Роман Попков, Юрий Денисов. Сейчас они объявлены в международный розыск. В ходе подготовки Трепова завела криптовалютный кошелек и получила на него часть биткоина - в сумме эквивалентной 191 тысяче рублей. Это был в том числе гонорар за совершаемое преступление. После взрыва, как говорят очевидцы, убийца покинула кафе не сразу - сначала убедилась, что ее жертва не выживет.

Татарский погиб от ран не сразу. Совершив теракт, какое-то время она скрывалась на квартире знакомого Дмитрия Касинцева. Сегодня он также был приговорён к 1 году и 9 месяцам колонии - за укрывательство заведомо опасного преступника. Наказание максимально жесткое.

Зашита Треповой сегодня заявила, что намерена подавать апелляцию. В ходе слушаний потерпевшие подали гражданские иски к фигурантам дела. Суд взыскал с Треповой в общей сложности 16 с половиной миллионов рублей. Террористка выйдет на свободу, когда ей исполнится 53.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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