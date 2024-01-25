Госдеп дал прогноз по длительности конфликта на Украине

США пообещали помогать Киеву и дальше

Россия захочет продолжать конфликт с Украиной до тех пор, пока не увидит результаты выборов президента США. Такое заявление сделал в четверг, 25 января, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

По утверждению американского чиновника, "нам предстоит долгий 2024 год", но "к концу 2024 года Украина будет сильнее" и в "более выгодной позиции для определения своего будущего".

При этом представитель Госдепартамента заверил, что Вашингтон готов и впредь оказывать поддержку киевскому режиму, сообщает ТАСС.

Ранее германский министр обороны Борис Писториус заявил, что ситуация на Украине фактически зашла в тупик — нет никаких продвижений с обеих сторон. При этом политик утверждает, что "украинцы по-прежнему очень успешно обороняются на юге и востоке страны".

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что не верит в военное решение российско-украинского конфликта. При этом глава кабмина Словакии подчеркнул, что "наши взгляды с господином премьером украинского правительства по некоторым темам существенно расходятся".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"