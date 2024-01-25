Постпредство США в ООН посетовало на плохие отношения с Россией

Об этом раньше говорили в Москве

Отношения России и Соединенных Штатов находятся на низком уровне. Об этом в четверг, 25 января, рассказал заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

Политик отметил, что американская сторона взаимодействует с российскими дипломатами в рамках работы во всемирной организации, когда приходится это делать.

Однако в целом "отношения не находятся в хорошей точке", цитирует Вуда ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия никогда не позволит пренебрегать своими интересами, однако "это совсем не значит, что мы хотели плевать на интересы других". Политик заявил, что "руководствоваться своими интересами и добиваться успеха, это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров", что и делает Россия.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что у Москвы не было контактов с экс-президентом США Дональдом Трампом или "с кем-либо в США" по поводу конфликта на Украине. Дипломат объяснил это отсутствием политического диалога с Вашингтоном, поскольку в нем не заинтересована американская администрация.

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