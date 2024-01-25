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СК возбудил дело о теракте из-за крушения Ил-76

20:01
  • четверг
  • 25 января 2024

Самолет был сбит украинскими военными

По факту крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье о террористическом акте. Об этом в четверг, 25 января, рассказали в Следственном комитете России.
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Как подчеркнуло ведомство, первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины, сообщает ТАСС.

В  ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается.

Ранее в экстренных службах рассказали, что на обломках сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружили сотни входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты. Также найдены сами поражающие элементы, часть из них застряла в обшивке, а многие пробили ее насквозь.

Украинский Генштаб намекнул на причастность к уничтожению Ил-76, заявив, что "ВСУ будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении". При этом погибших пленных даже не упомянули.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал случившееся следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Политик заявил, что на Украине идет "война свиней у корыта", которые и впредь "будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных".

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Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
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