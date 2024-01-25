Песков: Москва предупреждала Киев о перевозке пленных в Ил-76

Украине своевременно передали эти данные

Россия своевременно сообщила Украине о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76. Об этом в четверг, 25 января, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил Песков "Известиям", он предлагает "ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны". Речь идет о том, что "наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно", уточнил представитель главы государства.

Тем временем спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев заинтересован в продолжении обменов пленными с Москвой и готов работать в этом направлении. После трагедии с Ил-76 и гибели 65 украинских пленных Юсов заверил, что "Украина заинтересована в том, чтобы вернуть своих защитников".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что "дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО".

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что самолет пилотировали летчики из его региона. В аппарате главы области назвали имена всех шестерых членов экипажа Ил-76, погибших в крушении под Белгородом.

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