Россия объяснила отказ пригласить ООН и ОБСЕ к расследованию по Ил-76

Российские следователи расследуют дело по статье о теракте

Российская сторона не предлагала ни ОБСЕ, ни ООН присоединиться к расследованию по факту уничтожения Украиной российского самолета Ил-76. Об этом в четверг, 25 января, рассказал постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич.

По словам дипломата, в приглашении к расследованию "тех, кто отравлен этим украинско-западным ядом", нет никакой необходимости — Лукашевич подчеркнул, что не допускает подобной мысли.

Также российский дипломат рассказал, что когда Москва представила на площадке ОБСЕ информацию о крушении Ил-76, не последовало никакой реакции западных коллег.

Россия потребовала решительно осудить и привлечь к ответственности всех, кто совершает чудовищные террористические действия, цитирует Лукашевича РИА Новости.

Ранее настоятель храма в селе Яблоново рассказал, что летчики потерпевшего крушение самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, отвели самолет от населенного пункта и спасли множество жизней. Если бы не пилоты, воздушное судно могло упасть на школу, детский сад и церковь — погибло бы множество мирных жителей, подчеркнул священник.

Тем временем Следственный комитет отчитался, как проводится расследование дела о террористическом акте, которое возбудили после гибели Ил-76. Первоначальные следственные действия уже ведутся. Они позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины.

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