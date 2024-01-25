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Жительница Белгородской области погибла при обстреле ВСУ

21:39
  • четверг
  • 25 января 2024

Российская система ПВО сбила над регионом два украинских реактивных снаряда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали хутор Лозовая Рудка в Белгородской области с применением квадрокоптера. Об этом в четверг, 25 января, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Жители Донецка несут цветы к месту обстрела ВСУ

Как уточнил политик, с беспилотного аппарата было сброшено взрывное устройство. В результате взрыва погибла мирная жительница.

В Министерстве обороны России рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Белгородской области два реактивных снаряда. Киевский режим выпустил их по территории российского региона из реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме призвали начать работу над признанием Украины террористическим государством, поскольку "мировое сообщество должно, наконец, понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению, в отличие от киевского режима. Лишь за последние недели Украина совершила теракты, обстреляв Кировский район Донецка и Белгород. Погибли десятки людей.

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