Помощник президента Орешкин: выгоднее идти работать на завод, чем в Кремль

Орешкин рассказал про снижение своей зарплаты

В Кремле индексация зарплат осуществляется в гораздо меньшем объеме, чем инфляция, поэтому фактически рост зарплат является отрицательным. Об этом в четверг, 25 января, рассказал помощник главы государства Максим Орешкин.

Как отметил Орешкин, "это моя личная точка зрения, моя зарплата сократилась". При этом сотрудник администрации президента рассказал, что на многих российских предприятиях зарплата выросла на десятки процентов или даже в два раза.

Орешкин пояснил, что "это сопряжено с большей выработкой, нагрузкой на этих сотрудников, но факт есть факт", а это стимул идти работать на промышленные предприятия, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что обеспечение благосостояния россиян является главной задачей властей, поэтому доходы российских граждан растут темпами выше инфляции – за неполный 2023 год они прибавили 7,5%.

Глава правительства Михаил Мишустин отмечал, что исполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объеме предусмотрено федеральным бюджетом. Это касается и выплат бюджетникам, и индексации пособий и материнского капитала, которое ожидается 1 февраля.

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