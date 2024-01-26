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Политолог Ищенко: Киев "заматывает" тему с крушением Ил-76

08:45
  • пятница
  • 26 января 2024

Украина ждет, когда тема уйдет с первых полос

Почему киевский режим пошёл на убийство своих граждан? Признает ли международное сообщество то, что Украина совершила теракт? И не охладит ли трагедия под Белгородом желание западных политиков поддерживать Зеленского?

Обстоятельства украинской атаки на Ил-76 и зарубежную реакцию на неё Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил обозреватель Медиа-группы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Никакого сценария Киев не придерживается. Они намерены подождать, когда тема уйдет с первых полос. Украина "заматывает" тему. Они уже признали, что сбили самолет. Уже неважно, эта была провокация против Зеленского или оплошность их ПВО", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
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