Политолог Ищенко: Киев "заматывает" тему с крушением Ил-76

Украина ждет, когда тема уйдет с первых полос

Почему киевский режим пошёл на убийство своих граждан? Признает ли международное сообщество то, что Украина совершила теракт? И не охладит ли трагедия под Белгородом желание западных политиков поддерживать Зеленского?

Обстоятельства украинской атаки на Ил-76 и зарубежную реакцию на неё Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил обозреватель Медиа-группы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Никакого сценария Киев не придерживается. Они намерены подождать, когда тема уйдет с первых полос. Украина "заматывает" тему. Они уже признали, что сбили самолет. Уже неважно, эта была провокация против Зеленского или оплошность их ПВО", - отметил он.

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