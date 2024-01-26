Аграрный сектор в европейских странах терпит убытки

Булыжник - оружие пролетариата! Лепешка навоза - оружие агрария. В перерыве между полевыми работами европейские фермеры подсчитали убытки, изучили зелёную повестку. Которая не велит коровам производить вредные выбросы. Заправили трактора подорожавшей соляркой, загрузили прицепы запасом навоза и двинулись к столицам.

В Германии, которая занимает первое место по производству молока в ЕС, фермеры заблокировали федеральные автотрассы. Тракторный марш напоминает военную операцию. 5,5 тысячи единиц сельхозтехники было брошено на Мюнхен. В Берлине несколько сот тракторов прорвались к Бранденбургским воротам. Министру экономики Хабеку не дали сойти с парома на причале Шлюттзиль. Изъясняться с фермерами он не захотел.

Их лозунг: "Нет фермеров - нет и хлеба!" Без российского сырья цены на топливо и удобрения растут каждый месяц. Правительству Шольца нужны деньги, чтобы кормить Украину, поэтому субсидии своим немецким фермерам решили урезать. Вот они и интересуются: вы на кого работаете? Решили аграрный сектор под нож пустить?

Франция - лидер в области европейского сельского хозяйства - радует гурманов всем. Начиная от пшеницы и вина, заканчивая говядиной и устрицами. Сегодня французские фермеры щедро потчуют коровьими фекалиями. Тонны навоза вывалены на железнодорожные пути, ворота у муниципалитетов, перекрыты трассы на Лион, Бордо, Тулузу. Разбушевавшиеся сельхозпроизводители грозят взять Париж. Пресса c энтузиазмом освещает акции, которые назвали "навозными".

Неторопливые литовские аграрии, посмотрев репортажи из европейских столиц, вспомнили, что они тоже в ЕС, и оседлали свои трактора. Двинулись на Вильнюс 23 января. Застрельщиками стали литовские молочники, которые в 2014 году потеряли огромный российский рынок и из кризиса так и не вышли. Выращивать скот на мясо тоже невыгодно, просили поддержки от государства, но правящая партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" сейчас занята подготовкой к российской агрессии. Им не до коров.

Польша, Румыния, Италия - по всей Европе фермеры пытаются напомнить, кто в стране главный кормилец. Пресловутая зелёная повестка, ограничения выбросов СО2, инфляция грозят подкосить, как серпом, аграрный сектор в европейских странах. Головной боли добавила дешёвая украинская сельхозпродукция, которую Европа скупает по демпинговым ценам. Местные аграрии готовятся вылететь в трубу. И ставят вопрос ребром: вы своим помогать будете или Зеленского кормить?

Ответ известен: солидарность с теми, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.

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