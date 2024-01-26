В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное катастрофе

Следственный комитет обнародовал новые кадры с места катастрофы транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

На земле среди обломков - фрагменты тел украинских военнопленных, 65 человек должны были обменять на российских военнослужащих. У некоторых погибших - специфические татуировки, которые используют представители националистических украинских батальонов. Для опознания потребуется ДНК-тест.

Данные об ударе по Ил-76 говорят, что это продуманное преступление Киева, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России. Дмитрий Полянский подчеркнул - молчание западных стран в данной ситуации лишь укрепляет уверенность диктаторского режима Зеленского в собственной безнаказанности.

"Режим в Киеве дважды принес этих несчастных в жертву: сначала, бросив их на передовую в качестве "пушечного мяса", а затем, после того как российские войска сохранили им жизнь, вероломно расстреляв перевозивший их самолет из зенитных установок", - заявил Полянский.

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