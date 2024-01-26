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Минобороны показало работу экипажей танков Т-80 БВМ

08:18
  • пятница
  • 26 января 2024

Танкисты наносят сокрушительные удары по позициям ВСУ

Информация о ходе специальной военной операции. Кадры боевой работы экипажей танков Т-80 БВМ опубликовало Минобороны.

Танкисты восточной группировки войск наносят сокрушительные удары по позициям ВСУ, и днем и ночью уничтожая скопление бронетехники и опорные пункты украинских подразделений.

В темное время суток огонь ведут с помощью телевизорных прицелов. Т-80 работает практически бесшумно, даже на расстоянии 100-200 метров - он остается незаметным для противника.

После выполнения боевой задачи экипаж оперативно меняет позицию, чтобы не дать неонацистам нанести ответный удар.

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