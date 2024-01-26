Новые примеры мужества российских военнослужащих в зоне спецоперации

Отличились полковник Сергей Туманов и подполковник Константин Фролов

Новые примеры мужества и профессионализма наших военнослужащих в зоне спецоперации. Полковник Сергей Туманов под массированным миномётным обстрелом врага вытащил из горящего автомобиля раненых операторов беспилотников, заблокированных в кабине. Оказав сослуживцам первую помощь, полковник вернулся к машине и спас оборудование для управления дронами.

Подполковник Константин Фролов, попав под огонь противника, сумел вывести из зоны поражения квадрокоптер и посадил его в безопасном месте. А затем помог эвакуировать раненых подчинённых.

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