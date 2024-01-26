ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые примеры мужества российских военнослужащих в зоне спецоперации

08:29
  • пятница
  • 26 января 2024

Отличились полковник Сергей Туманов и подполковник Константин Фролов

Новые примеры мужества и профессионализма наших военнослужащих в зоне спецоперации. Полковник Сергей Туманов под массированным миномётным обстрелом врага вытащил из горящего автомобиля раненых операторов беспилотников, заблокированных в кабине. Оказав сослуживцам первую помощь, полковник вернулся к машине и спас оборудование для управления дронами.

Подполковник Константин Фролов, попав под огонь противника, сумел вывести из зоны поражения квадрокоптер и посадил его в безопасном месте. А затем помог эвакуировать раненых подчинённых.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.