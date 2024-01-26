Первую в истории США казнь с помощью азота провели в Алабаме

К газу решили прибегнуть после неудачной попытки казнить Смита в 2022 году

Первая в истории США казнь с помощью азота состоялась в Алабаме. Газом удушили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, приговоренного к высшей мере за убийство жены священника в 1988 году.

Об этом сообщили в офисе генпрокурора штата Стива Маршалла. Как сказано в заявлении, правосудие осуществилось, Смит умерщвлен. Власти штата решили испытать новый метод после неудачной попытки казнить Смита в 2022 году. Тогда осужденный выбрал яд, однако катетер ввести ему так и не смогли, передает РИА Новости.

Смит и на сей раз сам выбрал метод казни. Однако его защита выступила с апелляцией, заявив, что экзотический способ казни – это смертоносный эксперимент над живым человеком. Слова адвокатов остались без внимания, апелляцию завернули.

Кеннет Юджин Смит был казнен при помощи чистого азота в городе Этмор. Осужденному пустили газ через дыхательную маску, что спровоцировало гипоксию и в конечном счете смерть. Журналисты сообщили, что казнь длилась больше 20 минут, первое время Смит оставался в сознании и дергался в агонии.

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