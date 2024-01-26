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СВР раскрыла планы Запада по терактам на АЭС и революции в России

08:45
  • пятница
  • 26 января 2024

Западные спецслужбы готовят украинские диверсионные группы

Западное разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению "неугодных режимов". На счету западных, и прежде всего американских, спецслужб - "арабская весна" с хаосом, жертвами и разрухой, а также евромайдан на Украине, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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Западные страны, испытывая головокружение от таких успехов, решили осуществить подобный сценарий и в России. Их спецслужбы готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на российских атомных электростанциях, сообщил директор СВР. По данным Нарышкина, в подготовке диверсантов участвует в первую очередь британская MI6 – это секретная разведывательная служба МИД Великобритании.

Терпя поражение на территории Украины, Запад устроит теракты против России. Спровоцированный Западом украинский конфликт дает массу примеров того, что США, Великобритания и их союзники готовы пойти на самые гнусные провокации, заявил Нарышкин в интервью РИА Новости. Однако тут они просчитались и потерпят неудачу, убежден директор СВР.

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