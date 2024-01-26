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Пилот разбившегося в Афганистане самолета назвал причину аварии

09:05
  • пятница
  • 26 января 2024

Бизнес-джет удалось посадить в горах

Технические проблемы стали причиной аварии самолета Falcon 10, который разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января. Об этом заявил выживший в катастрофе пилот Аркадий Грачев. Его вместе с тремя другими членами экипажа доставили в Москву.

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Грачев заверяет, что экипаж действовал грамотно. В результате самолет не упал, его удалось  посадить на пик горы. Выжившим пришлось провести на морозе более 24 часов, только потом их обнаружили спасатели. Затем пришлось спускаться с высоты 4 тысячи метров по глубокому снегу и идти пять часов до ближайшей деревни.

Falcon 10 потерпел крушение, когда выполнял чартерный санитарный рейс из Индии в Россию. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, четыре члена экипажа выжили. В ночь на 26 января они прибыли в Москву, передает РИА Новости.

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