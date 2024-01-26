Запад не спешит осуждать теракт Киева с Ил-76

От своей причастности к инциденту Госдеп и Пентагон накануне открестились

Новое видео с места крушения российского Ил-76 в Белгородской области, распространенное Следственным комитетом. Обломки фюзеляжа и тела погибших разбросаны в радиусе нескольких километров. На останках отчетливо видны татуировки, характерные для националистов. На заседании Совбеза ООН, созванным по требованию России, наши дипломаты, по сути, требуют одного – полноценного международного расследования и ответа на главный вопрос. Был ли удар по самолету намеренным или трагедия – результат несогласованных действий украинских вояк.

"Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена", - заявил Дмитрий Полянский.

В ответ на вполне конкретный вопрос, от представительницы Украины – набор штампованных фраз, больше напоминающий поток сознания, чем речь дипломата уровня ООН.

Комментировать этот параноидальный бред Полянский не стал. Лишь отметил очевидное – украинская коллега получила установку: продолжать врать и выгораживать киевский режим. Дипломат еще раз напомнил – списки пленных заранее были переданы украинской стороне. И отрицать это бессмысленно. А со дня на день экспертиза установит и какой тип ракет использовали ВСУ.

"Многое указывает на то, что это могли быть либо американские "Пэтриот", либо "Ирис-Т" немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", - отметил Полянский.

От своей причастности к теракту Госдеп и Пентагон открестились еще накануне вечером. Вот и на Совбезе США уходят в "глухую оборону".

"Россия неоднократно пыталась переложить ответственность за трагедии этой бессмысленной войны, как будто она является жертвой, а не агрессором. Пока мы работаем над сбором фактов и выяснением того, что произошло", - сказал Роберт А. Вуд, заместитель посла США в ООН.

Все три дня, что прошли с момента теракта, Британия хранила гробовое молчание. Но на Совбезе отсидеться в кустах уже не вышло. Тем более, что многие политологи уверены - Лондон, как никто, заинтересован в войне до последнего украинца. А теракт - попытка уничтожить в европейских элитах саму мысль о мирных переговорах. Как, впрочем, сорвать и обмен пленными в принципе. Мол, вот, что будет с теми, кто решит сдаться. Но Форин-офис во внешней политике, привычно перекладывает ответственность на Москву.

А еще стало ясно, что Запад сделает все, чтобы спустить расследование на тормозах. Как это уже было в Буче и после удара "Хаймарсами" по СИЗО в Еленовке.

"Этими чудовищными действиями режим Зеленского в очередной раз показал свою бесчеловечную сущность и полную недоговороспособность. То, что он готов приносить в жертву западным геополитическим интересам своих собственных граждан в любом количестве, уже ни для кого на Украине не секрет", - заявил Полянский.

Осудить теракт Запад не спешит. ООН якобы не может проверить подлинность сообщений Москвы. Впрочем, Дмитрий Полянский пообещал, что Россия сделает все, чтобы неонацисты были наказаны.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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