Запад не спешит осуждать теракт Киева с Ил-76

От своей причастности к инциденту Госдеп и Пентагон накануне открестились
Новое видео с места крушения российского Ил-76 в Белгородской области, распространенное Следственным комитетом. Обломки фюзеляжа и тела погибших разбросаны в радиусе нескольких километров. На останках отчетливо видны татуировки, характерные для националистов. На заседании Совбеза ООН, созванным по требованию России, наши дипломаты, по сути, требуют одного – полноценного международного расследования и ответа на главный вопрос. Был ли удар по самолету намеренным или трагедия – результат несогласованных действий украинских вояк.
"Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена", - заявил Дмитрий Полянский.
В ответ на вполне конкретный вопрос, от представительницы Украины – набор штампованных фраз, больше напоминающий поток сознания, чем речь дипломата уровня ООН.
Комментировать этот параноидальный бред Полянский не стал. Лишь отметил очевидное – украинская коллега получила установку: продолжать врать и выгораживать киевский режим. Дипломат еще раз напомнил – списки пленных заранее были переданы украинской стороне. И отрицать это бессмысленно. А со дня на день экспертиза установит и какой тип ракет использовали ВСУ.
"Многое указывает на то, что это могли быть либо американские "Пэтриот", либо "Ирис-Т" немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", - отметил Полянский.
От своей причастности к теракту Госдеп и Пентагон открестились еще накануне вечером. Вот и на Совбезе США уходят в "глухую оборону".
"Россия неоднократно пыталась переложить ответственность за трагедии этой бессмысленной войны, как будто она является жертвой, а не агрессором. Пока мы работаем над сбором фактов и выяснением того, что произошло", - сказал Роберт А. Вуд, заместитель посла США в ООН.
Все три дня, что прошли с момента теракта, Британия хранила гробовое молчание. Но на Совбезе отсидеться в кустах уже не вышло. Тем более, что многие политологи уверены - Лондон, как никто, заинтересован в войне до последнего украинца. А теракт - попытка уничтожить в европейских элитах саму мысль о мирных переговорах. Как, впрочем, сорвать и обмен пленными в принципе. Мол, вот, что будет с теми, кто решит сдаться. Но Форин-офис во внешней политике, привычно перекладывает ответственность на Москву.
А еще стало ясно, что Запад сделает все, чтобы спустить расследование на тормозах. Как это уже было в Буче и после удара "Хаймарсами" по СИЗО в Еленовке.
"Этими чудовищными действиями режим Зеленского в очередной раз показал свою бесчеловечную сущность и полную недоговороспособность. То, что он готов приносить в жертву западным геополитическим интересам своих собственных граждан в любом количестве, уже ни для кого на Украине не секрет", - заявил Полянский.
Осудить теракт Запад не спешит. ООН якобы не может проверить подлинность сообщений Москвы. Впрочем, Дмитрий Полянский пообещал, что Россия сделает все, чтобы неонацисты были наказаны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"