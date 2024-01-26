Техас в ситуации с мигрантами поддержали еще 25 губернаторов

Они требуют от Вашингтона закрытия границ с Мексикой

Терпение техасцев всё же лопнуло. Штат "одинокой звезды" на борьбу с нелегальными мигрантами вынужден был выйти, по сути, в одиночку - достучаться до Вашингтона так и не смогли. Губернатор Грэг Эббот объявил об иностранном вторжении на территорию, что автоматически запустило протокол использования суверенного права на самооборону. Федеральные законы США в Техасе временно не соблюдаются.

"Действия Техаса полностью относятся к праву на самооборону, что закреплено статьёй 1 пунктом 10 конституции. Президент Соединенных Штатов не выполняет свой долг по должному обеспечению соблюдения законов, принимаемых Конгрессом, которые, в частности, запрещают нелегальный въезд в Соединённые Штаты. Значит, это будем делать мы", - заявил Грэг Эббот, губернатор штата Техас.

Обещаются беспрецедентные меры. В частности, будут задействованы Национальная гвардия и служба охраны границы, расширены права сотрудников ДПС, а в качестве вооружения будут использовать даже артиллерийские катера. Кроме того, Техас самостоятельно берет на себя право признавать террористическими организациями мексиканские наркокартели.

Волю штата "одинокой звезды" уже поддержало 25 республиканских губернаторов - выступив единым фронтом против администрации Байдена. Они требуют от Вашингтона закрытия границ с Мексикой - в противном случае звучат даже угрозы выхода из состава Соединённых Штатов. Сами, в свою очередь, готовы предоставить техасцам всю необходимую помощь, включая отряды собственных нацгвардий.

"Если бы конституция действительно делала Штаты бессильными в собственной защите от вторжения, её бы вообще никогда не ратифицировали. Да и Техас никогда бы не присоединился к союзу. Техас соблюдает закон, в то время как Байден его просто игнорирует", - сказал Рон Десантис, губернатор Флориды.

Объединение уже прозвали "Новой Конфедерацией". Ситуация действительно накалена до предела - последний раз столь жёсткое противостояние между частью Штатов и правительством было два века назад - накануне Гражданской войны. В центральных федеральных американских органах тоже зреет своего рода бунт. Спикер палаты Представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон объявил о безоговорочной поддержке штата Техас и его властей.

Кризис на американо-мексиканской границе крепнет с каждым днём. Что делать и как решать проблему, не очень понимают и в Белом доме. Закрывать границы на замок демократам не очень выгодно с политической точки зрения: нелегалы, сидящие на пособиях, отличный благодарный электорат. Некоторые представители Демпартии уже предложили пойти другим путём и отобрать ряд прав у нацгвардии на местах. А ещё лучше - перевести их на полное подчинение Джо Байдену.

Американский президент, судя по его поведению, не очень ведает, что там творится у него в одном из самых крупных штатов. Накануне глава Овального кабинета в ходе плановой поездки в Висконсин заехал на местную пивоварню, где вёл себя, мягко говоря, странно. Сначала долго сражался с телесуфлёром. Затем неожиданно подошёл к пивной бочке и зачем-то прислонил к ней ухо. В сети завирусилась фотография, сделанная как раз в момент визита американского лидера на пивоварню. Подпись следующая: "Джо Байден в каске, надетой задом наперёд, пытается строить из себя "своего парня" - как же это показательно".

Дональд Трамп, конечно же, полностью поддерживает решение Техаса и предлагает им действовать ещё жёстче. Плюс, полное заявление о поддержке Трампа, который лидирует в опросах. Смута в США негативно сказывается на поставках оружия Киеву, которые фактически заблокированы Конгрессом из-за ситуации на южной границе США.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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