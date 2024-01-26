В ЕС расширяется география фермерских протестов

Во Франции протесты угрожают национальной экономике

В Евросоюзе расширяется география фермерских протестов. Эстафету бастующих коллег приняли аграрии из Польши. Митингующие перекрыли тракторами дороги в сотнях населенных пунктах страны.

Люди недовольны политикой властей, которые слепо придерживаются общеевропейской зеленой повестки в ущерб интересам работников сельхозотрасли, а также отменой субсидий на дизтопливо. Ситуацию усугубляют потоки дешевого зерна и другой продукции из Украины.

А во Франции протесты фермеров приобрели размах, угрожающий национальной экономике. Аграрии блокировали работу логистических центров, нефтебаз и префектур по всей республике.

Пытаясь привлечь внимание властей к своим проблемам, митингующие проявляют недюжинный креатив. Так, в Драгиньяне на площадь перед зданием муниципалитета вывели отару овец в несколько тысяч голов.

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