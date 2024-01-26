ЦИК России начал проверять подписи в поддержку кандидатов в президенты

За подлинность подписей теперь отвечает и искусственный интеллект

Новый этап предвыборной работы в российском Центризбиркоме. Там начали проверять подписи, поданные за кандидатов в президенты. Пока их предоставил только предвыборный штаб действующего главы государства Владимира Путина. Но даже в этом случае речь идет о более чем 300 тысячах подписных листов. Чтобы справиться с таким объемом, специалисты ЦИК задействуют высокие технологии, исключающие любые ошибки.

За подлинность подписей теперь отвечает и искусственный интеллект. На предстоящих президентских выборах впервые задействуют специальный программно-технический комплекс проверки подписных листов. Программа сверяет поступившие документы с единой базой данных избирателей.

"Во-первых, это позволяет нашим экспертам ускорить работу над документами в 8-10 раз. Во-вторых, мы практически исключаем так называемый человеческий фактор, фактор ошибок", - заявил Николай Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Первыми под прицел искусственного интеллекта попали подписные листы за действующего президента. Ведь Владимир Путин стал первым из непартийных кандидатов, штаб которого сдал подписные листы. В ЦИК предоставили 315 тысяч. Вообще же их было собрано рекордное количество - в 10 раз больше, чем требует закон. Все сканируется и загружается в систему. Зеленые галочки - признак того, что все отлично. Данные верные.

"Члены рабочей группы в первую очередь обращают внимание на то, существуют ли действительно такие избиратели, не принадлежат ли эти данные умершим, а также достигли ли эти избиратели возраста 18 лет", - сообщил Алексей Нестеров, начальник Управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения Аппарата ЦИК России.

Проверяют и самих сборщиков подписей. Искусственный интеллект может выдать экспертам предположение о возможной подделке. Тогда в дело вступают почерковеды.

"Задача специалиста почерковеда при проверке подписных листов заключается в проверке почерков, сверки почерков избирателей, расположенных в подписных листах между собой", - пояснил почерковед Леонид Круглов.

Когда проверка будет завершена, Центризбирком должен вынести решение о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента. А тем временем те, кто уже прошел эту процедуру, ведут активную работу с избирателями.

Накануне Владислав Даванков - единый кандидат от "Новых людей" и партии Роста - встретился в Томске многодетными семьями и обозначил проблему, связанную с оформлением документов.

"Мы как государство умеем цифровизовывать практически всё, но в вопросе поддержки многодетных семей, явно нужно сделать больше", - сказал Владислав Даванков.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов встретился с учащимися Оренбуржья. Его партия намерена обеспечить студентов достойными стипендиями. Также Николай Харитонов пообещал посодействовать в восстановлении заброшенного здания легендарной оренбургской "лётки", которую закончил Юрий Гагарин.

"Хорошие фотографии - 2-3 фотографии - в каком состоянии, на меня это переслать. И я постараюсь подразобраться", - отметил Николай Харитонов.

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с молодыми семьями, которые получают образование в московских вузах. Его партия предлагает госпрограмму поддержки молодёжного жилищного строительства.

"Я особо хочу подчеркнуть нашу поддержку тем ребятам, которые создают семьи уже со студенческой скамьи. Мужчина, у которого по жизни самый близкий друг его жена, обречён на успех в любой ситуации", - заявил Леонид Слуцкий.

У кандидатов впереди напряженная работа. Остается не так много времени на общение с избирателями. Президентские выборы стартуют 17 марта и продлятся три дня.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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