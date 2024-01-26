Собянин подвел итоги проекта "Искусство - детям"

Мэр также поделился дальнейшими планами

За 6 лет реализации проекта "Искусство - детям" в Москве отремонтировали 148 детских школ искусств и построили три новых здания. И, как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, в этом году обновят ещё пять учреждений. Все заведения получают единый узнаваемый стиль, в них организовано удобное пространство и есть всё необходимое для учёбы.

Так, в классы закупили свыше восьми с половиной тысяч единиц различного оборудования и почти 13 тысяч музыкальных инструментов. Среди них органы, концертные рояли, арфы и многие другие.

Столичный проект "Искусство - детям" дал школам возможность открывать новые современные направления и развивать таланты учащихся, которые ежегодно получают более 9 000 наград российских и международных конкурсов.

Ранее Собянин рассказал, что в столичных школах искусств кроме музыки и рисования можно научиться хореографии, цирковому и театральному мастерству. В частности, танцам степ, фехтованию, жонглированию. Кроме того, в школах искусств можно создавать арт-объекты.

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